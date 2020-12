Océane DANIAUD

Forte de mes 5 ans d'expériences professionnelles au sein de 2 entreprises très différentes, j'ai développe mon expertise dans la réalisation de missions orientées communication, marketing direct et gestion de projet web.



Je souhaite aujourd'hui continuer à exploiter mon potentiel dans le cadre de missions qui consisteront à développer et mettre en oeuvre une stratégie de communication externe et/ou interne afin de diffuser une image positive pour attirer et fidéliser. Cela au sein dune équipe dans laquelle je saurai développer une énergie constructive de manière à fédérer les efforts vers cet objectif commun.



Vous recherchez une personne dynamique, polyvalente, réactive et dotée dune forte capacité d'adaptation pour renfoncer votre équipe. N'hésitez pas à me contacter en MP si vous êtes intéresse par mon profil, je serais ravie d'échanger avec vous.



Merci également à vous pour le partage de ce post à votre réseau.