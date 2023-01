Océanne DEMONT

Musicothérapeute clinicienne (D.U de Montpellier) et en auto-entreprise sur Lyon et Villeurbanne, j'ai pour mission d'apporter un soutien émotionnel aux personnes, de leur proposer un moment privilégié pour permettre daméliorer leur qualité de vie. Je suis en recherche de vacation et définit ma pratique.



La musicothérapie est une démarche de soin utilisant la musique et les sons, visant à soulager et améliorer la santé mentale, physique et socio-affective. Cest une thérapie de soutien et de réadaptation qui résulte de linteraction entre la personne soignée, la musique et le thérapeute. Elle se pratique en individuelle ou en groupe à tout âge de la vie et sans pré-requis musical.



Si le fait d'avoir un musicothérapeute dans votre équipe soignante vous intéresse: contactez moi.

Vous êtes particuliers et vous recherchez ce type de soin? Je me déplace à domicile ! Contactez moi.