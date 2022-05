Stéphane ZOZ

La photographie n'étant qu'un prétexte, elle est mon art d'aimer.



Photographe professionnel originaire d'Annecy mais basé sur Lyon, je suis un grand passionné de musique et d'arts scéniques.



Naissant l'année des cultissimes Ziggy Stardust de David Bowie, School's Out d'Alice Cooper, Transformer de Lou Reed ou bien encore Harvest de Neil Young, comment rester de marbre face à la culture rock?

Je serai donc bassiste puis organisateur de concerts, de festivals et gérant de cafés-concerts.



En parallèle, je me passionne pour la photographie et développe mes premières pellicules à 20 ans.

En 1993, ma brève rencontre avec Robert Doisneau aura l'effet de l'ultime déclic.



Après 15 ans d'argentique, je me tente au numérique me permettant enfin de vivre et partager pleinement mes deux passions.



Aujourd'hui, je me pâme devant plus de 200 groupes par an et, en véritable portraitiste de scène, tente d'en immortaliser les plus sincères émotions.



Toutes mes photographies sont réalisées sans lumières additionnelles ou flash pour ainsi respecter les ambiances naturelles ou valoriser, par exemple, le travail esthétique des spectacles vivants.



Auto-entrepreneur depuis 2009, je propose toutes sortes de travaux, de la prise de vues aux tirages, books, reportages, expositions...

N'hésitez pas à me contacter!



"Le photographe est un artisan de l'ombre dont l'art est de mettre en lumière autrui."



Récompenses:

- 1er Prix du concours du festival international "Images en scène", La Roche Posay 2011

- 1er Prix du Marathon FNAC Annecy 2010

- 2ème Prix du Marathon FNAC Annecy 2008, en équipe avec Cécile Cluzan



Mes compétences :

Reportage

Photographie