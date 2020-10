Odile COUTIEZ

Bonjour,



Depuis le mois de juillet 2020, jai lancé des CV via internet mais également en présentiel pour trouver une entreprise qui pourra me prendre en contrat de professionnalisation. Mais en vain, je n'ai pas encore eu la réponse attendu.



Je ne baisse pas le bras, je suis toujours à la recherche d'une alternance de « Concepteur Développeur dApplication », d'une durée d'un an (1 semaine en centre, 3 semaines en entreprise).



Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre une entreprise pour mettre en pratique les compétences que j'ai acquise pendant ma précédente formation et très motivée d'en apprendre des nouvelles.



Un j'aime ou un partage m'aidera aussi, merci



Je suis disponible immédiatement.



#ConcepteurDéveloppeurD'applications #Alternance



Mes compétences :

Wordpress

CSS 3

JavaScript

Bootstrap

PHP 5

MySQL

HTML 5

Github

Ubuntu

Méthode agile