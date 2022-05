Commercial dans l’âme, vous vous démarquez par vos qualités d’écoute et votre capacité à nouer facilement des contacts.

Vous aimez développer au quotidien une véritable relation de confiance et de proximité avec des clients.

Vous êtes exigeant et tenace dans le travail pour transformer vos objectifs en résultats.

Une motivation sans faille, beaucoup d’enthousiasme et de régularité sont des qualités fondamentales pour réussir dans ce poste.

Formation Bac+2 à Bac+5 en gestion de patrimoine ou équivalent

Statut salarié en CDI avec une rémunération composé d’une partie fixe et variable

Choisir l’UFF pour démarrer sa carrière dans le Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est s’assurer de devenir un véritable « Coach » Patrimonial avec de belles perspectives d’évolution et de rémunération.

Envie de nous rejoindre ?

Envoyez votre CV à sonia_coutiez@uff.net

Ou appelez au 04 22 10 65 09



Mes compétences :

Gestion des Arrêts de Travail

Gestion des embauches / DUE

Facturation fournisseurs

Suivi des dossiers

Constitution des dosssiers du Personnel

Traitement et suivi des commandes

Gestion informatique des stocks

Etablissement de Devis

Gestion des plannings

Tenue et classement des dossiers

Rédaction et frappe de tout document

Gestion du courrier

Orientations des clients et prise de RDV

Accueil physique et téléphonique

Logiciels : Word Excel AS400

Logicilel : Powerpoint