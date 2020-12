Brice MORIN

J’ai commencé à développer mes compétences économiques dès le lycée en obtenant un baccalauréat économique et social.



Par la suite j’ai acquis les connaissances nécessaires au bon fonctionnement d’une entreprise en effectuant un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations puis une licence de gestion à l’IAE de Poitiers. Ces trois années m’ont permis, en parallèle, d’apprendre à me responsabiliser mais aussi à travailler en équipe.



Une fois ma licence obtenue j’ai complété ma formation par un Master 1 & 2 Marketing et Stratégie en alternance à l'IAE de Poitiers.



A la suite de ce parcours scolaire, marqué d’un vif intérêt pour le secteur bancaire, j'ai effectué un second Master 2 en alternance au CFPB de Bordeaux. J'ai développé mes compétences et je me suis préparé au métier de conseiller clientèle.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Informatique

Banque

Négociation commerciale

Organisation

Microsoft Office