Odile LOZACHMEUR-FOUÉRÉ

Après avoir été conceptrice-rédactrice publicitaire en agence, puis en free-lance, je suis aujourd'hui auteur de livres... souvent destinés à un public jeune, souvent culturels. Il arrive aussi, quand c'est possible, que j'associe des jeux au texte.



à paraître :

les deux prochaines aventures d'Enzo et Emma (coll. "Retour vers le passé")



derniers parus :

- "L'artiste de la caverne", littérature jeunesse, (éditions Ouest-France)

- "Les mystères de la licorne", littérature jeunesse, (éditions Ouest-France)

- "Quizz des français(es) célèbre, de Cro-Magnon à nos jours (éditions Ouest-France)

- "Le tournoi ensorcelé", littérature jeunesse, (éditions Ouest-France)

- "La disparition du pirate", littérature jeunesse, (éditions Ouest-France)

- "Le menhir sacré", littérature jeunesse, (éditions Ouest-France)









voici les autres livres que j'ai eu le plaisir d'écrire :



- "Quizz des Saints populaires" en 365 questions (éditions Ouest-France)

- "Quizz des châteaux de la Loire" en 365 questions (éditions Ouest-France)

- "Quizz d'Alsace" en 365 questions (éditions Ouest-France)



- "le Morbihan en famille, découvrir en s'amusant" chez Edilarge. un guide plein d'infos sur le même principe que celui de la Côte d'Emeraude (voir ci-dessous) paru l'année dernière (2010)



- "Mes souvenirs d'école", chez Gründ, un album pour noter et coller tous les souvenirs de l'école primaire.





- "Le Coffre du chevalier", chez Edilarge, , un livre-objet associant un roman "remuant" et un petit livre d'énigmes

- "Le Coffre du pirate", chez Edilarge.sur le même principe que le précédent.



- "Mon Bébé Breton", chez Edilarge : un livre plein de comptines pour noter et rassembler tous les souvenirs des trois premières années d'un enfant.

- "Mon Bébé d'Alsace" : même éditeur, même principe.

- "Mon Bébé Normand" : même éditeur, même principe.





- "Mémoire en images du canton de Montfort", chez Sutton, sur le même principe que le précédent.

- "Mémoire en images du canton de Montauban de Bretagne", chez Sutton, plein d'anciens clichés légendés, un vrai jeu de piste sur le terrain.



- "catalogue de l'exposition Montfort bombardée, Montfort reconstruite" avec l'écomusée de Montfort sur meu.



-"Les 200 ans du bac" chez Solar + L'Etudiant, co-auteur.







De mon expérience dans l'univers de la publicité j'ai conservé l'imagination, bien sûr, et une vraie capacité d'adaptation aux thèmes les plus variés...



j'ai une prédilection pour l'architecture en particulier, et la création en général. Je rêve d'inventer des livres d'histoire des arts destinés aux enfants et adolescents (j'ai déjà des idées dans les cartons!).



