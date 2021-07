Détenteur d'un diplôme de licence (BAC+4) en Gestion et Administration, je travaille à la Société BI-SWITCH comme Chef de Service Finances et Comptabilité depuis fin 2019.



j'ai également travaillé pour une période de plus de 10 ans à la Banque de la République du Burundi comme comptable puis Responsable adjoint du service Finance et comptabilité et responsable des opérations au centre de traitement monétique.



Mes compétences : Comptabilité bancaire, Comptabilité générale et Contrôle de gestion