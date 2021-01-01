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Olga BRETEAU

SAINT-AMANT DE NOUÈRE

En résumé

- GESTION DES CONTRATS CLIENTS GRAND EXPORT (CHINE, PAYS DE L'EST, PAYS BALTES)
- GESTION DES CRÉDITS DOCUMENTAIRES / ASSURANCES-CRÉDITS / RELANCES PAIEMENTS
- GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DES CLIENTS RUSSOPHONES
- GESTION ADMINISTRATIVE DES EXPÉDITIONS GRAND EXPORT VRAC ET BOUTEILLES
- PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ : indicateurs performance et contrôle, reporting, actions correctives
- DÉPÔTS ET SUIVI DES MARQUES
- INCOTERMS / TECHNIQUES COMMERCIALES / SÉCURISATION DES PAIEMENTS À L’INTERNATIONAL
- RÉCEPTION ET SUIVI D’UNE COMMANDE EXPORT
- SALONS INTERNATIONAUX DE VINS ET SPIRITUEUX / MISSIONS DE PROSPECTION À L’ÉTRANGER
- ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE / VISITE DE L’ENTREPRISE/ RELATION CLIENTÈLE
- RÉDACTION, MISE EN FORME, TRADUCTION, SAUVEGARDE, CLASSEMENT, ARCHIVAGE DES DOCUMENTS
- OUTILS BUREAUTIQUES : WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, INTERNET, INTRANET
- CONNAISSANCE FILIÈRE COGNAC / BRANDY

Mes compétences :
Contrat commercial
Incoterm
Dépôt et suivi des marques
Assurance Crédit
Accueil physique et téléphonique
Gestion administrative
Crédit documentaire

Entreprises

  • Distillerie Tessendier et Fils - Chargée Clientèle Russophone - Gestion Administrative et Commerciale (RUS/FR/ENG)

    2005 - maintenant * Gestion commerciale complète des Clients Export tous pays / Gestion administrative et Interface des clients Pays de l'Est/Pays Baltes
    * Rédaction, vérification et traduction des contrats clients GRANDS COMPTES (Chine/Pays de l'Est/Pays Baltes)
    * Réception / suivi des commandes ; mise à jour base clients ; enregistrement et suivi des réclamations clients ; relances des paiements
    * Gestion des Crédits Documentaires
    * Gestion des Assurances Crédits (EULER HERMES/GROUPAMA/COFACE) ; vérification de la solvabilité des prospects / clients
    * Gestion des dossiers d’expédition Grand Export (hors régie et douane) : documents internes, certificats d’assurance, d’origine, d’âge…
    * Accueil physique et téléphonique / Visite de l'entreprise
    * Rédaction et mise en forme des documents officiels
    * Choix des prestataires pour la conception des nouveaux produits (bouteilles, étuis, étiquettes)
    * Dépôt, suivi et renouvellement des marques (INPI, OMPI)
    * Traductions/interprétariats commerciaux (communication commerciale, fiches entreprise, fiches produit, site INTERNET)
    * Mise en place des missions de prospection (Chine, Croatie, Slovénie, Hongrie, CEI) / analyses, rapports et suivis des missions menées
    * Participations aux salons de Vins et Spiritueux (VINEXPO, PRODEXPO, PROWEIN, etc.) et aux divers concours de dégustations
    * Déplacements à l’étranger, participation aux négociations ; rédaction des comptes rendus et des suites à donner
    * Enregistrement FDA (USA)

  • J.F.Hillebrand - Coordinatrice administrative et logistique Export zone Russie/Europe de l’Est

    2004 - 2005 *Organisation et suivi des expéditions à l’international (route, mer)
    *Vérification des documents d’expéditions /déclaration d’assurance transport
    *Coordination des opérations à l’export (contact des exportateurs, importateurs, transporteurs)
    *Correspondance commerciale

  • H.Mounier (Polignac) - Assistante commerciale Export

    2002 - 2004 *Gestion & suivi des commandes/statistiques de ventes
    *Prospection
    *Interprétariat & traductions commerciales/préparation fiches produits, site INTERNET
    *Relance clients/traitement des litiges
    *Envoi de documentation et échantillons

Formations

  • Institut Consulaire De Formation ICF (Cognac)

    Cognac 2002 - 2004 BTS

  • Université Poitiers

    Poitiers 1998 - 2000 Maîtrise/Master 1

  • Université De Kouban (Krasnodar)

    Krasnodar 1991 - 1996 DESS

Réseau

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