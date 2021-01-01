Olga BRETEAU

- GESTION DES CONTRATS CLIENTS GRAND EXPORT (CHINE, PAYS DE L'EST, PAYS BALTES)
- GESTION DES CRÉDITS DOCUMENTAIRES / ASSURANCES-CRÉDITS / RELANCES PAIEMENTS
- GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DES CLIENTS RUSSOPHONES
- GESTION ADMINISTRATIVE DES EXPÉDITIONS GRAND EXPORT VRAC ET BOUTEILLES
- PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ : indicateurs performance et contrôle, reporting, actions correctives
- DÉPÔTS ET SUIVI DES MARQUES
- INCOTERMS / TECHNIQUES COMMERCIALES / SÉCURISATION DES PAIEMENTS À L’INTERNATIONAL
- RÉCEPTION ET SUIVI D’UNE COMMANDE EXPORT
- SALONS INTERNATIONAUX DE VINS ET SPIRITUEUX / MISSIONS DE PROSPECTION À L’ÉTRANGER
- ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE / VISITE DE L’ENTREPRISE/ RELATION CLIENTÈLE
- RÉDACTION, MISE EN FORME, TRADUCTION, SAUVEGARDE, CLASSEMENT, ARCHIVAGE DES DOCUMENTS
- OUTILS BUREAUTIQUES : WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, INTERNET, INTRANET
- CONNAISSANCE FILIÈRE COGNAC / BRANDY
Mes compétences :
Contrat commercial
Incoterm
Dépôt et suivi des marques
Assurance Crédit
Accueil physique et téléphonique
Gestion administrative
Crédit documentaire
Pas de contact professionnel