Olga BRETEAU

- GESTION DES CONTRATS CLIENTS GRAND EXPORT (CHINE, PAYS DE L'EST, PAYS BALTES)

- GESTION DES CRÉDITS DOCUMENTAIRES / ASSURANCES-CRÉDITS / RELANCES PAIEMENTS

- GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DES CLIENTS RUSSOPHONES

- GESTION ADMINISTRATIVE DES EXPÉDITIONS GRAND EXPORT VRAC ET BOUTEILLES

- PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ : indicateurs performance et contrôle, reporting, actions correctives

- DÉPÔTS ET SUIVI DES MARQUES

- INCOTERMS / TECHNIQUES COMMERCIALES / SÉCURISATION DES PAIEMENTS À L’INTERNATIONAL

- RÉCEPTION ET SUIVI D’UNE COMMANDE EXPORT

- SALONS INTERNATIONAUX DE VINS ET SPIRITUEUX / MISSIONS DE PROSPECTION À L’ÉTRANGER

- ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE / VISITE DE L’ENTREPRISE/ RELATION CLIENTÈLE

- RÉDACTION, MISE EN FORME, TRADUCTION, SAUVEGARDE, CLASSEMENT, ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

- OUTILS BUREAUTIQUES : WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, INTERNET, INTRANET

- CONNAISSANCE FILIÈRE COGNAC / BRANDY



