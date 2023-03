Je suis une responsable Produits et Achats confirmée et polyvalente, une manager ouverte et engagée, capable de déployer une politique achats efficace et d'analyser et d'optimiser vos process et vos produits.



Bilingue anglais-allemand, diplômée de la HWP de Hambourg, j'ai acquis une expérience de plus de 18 ans dans le développement produits, les achats, le sourcing, la négociation, la gestion de projets et le management d'équipes.



De bonnes connaissances des métiers produits, des processus et métiers achats, une vision fonctionnelle des problèmes ainsi que des compétences pour l'analyse, la formation et la pédagogie m'ont permis de mener à bien divers projets décisionnels.



Je m'épanouis pleinement dans des missions me permettant de mettre en avant ma créativité, de prendre des initiatives et des responsabilités et d'affirmer mes compétences en management et communication.



Je serais ravie de vous rencontrer !



olivia Grad

06 12 07 46 12

olivia.grad@hotmail.fr



Mes compétences :

Achats

Conduite de projets

Créativité

Éthique

International

Leadership

Management

Négociation

Marketing produit

Communication