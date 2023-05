Olivia MIDLER

Directrice Artistique depuis plus de 15 ans, spécialisée en :

- identité visuelle tout secteur

- packaging cosmétique et luxe



Mon rôle dans ce monde un peu crazy est de transformer une INTENTION en une IMAGE.



On m'appelle la Chineuse graphique.

Pourquoi ?

Déjà parce que dans ma vie personnelle je suis une aficionados de la brocante. Mais aussi surtout car, dans mon travail, j'adore fouiller, fouiner, explorer, afin de proposer pleins d'idées créatives, et trouver LA solution unique, personnelle et pleine de sens à mon client. Grâce à cette singularité graphique, il pourra développer son activité en toute sérénité.

Effectivement, je suis convaincue qu'il n'existe pas qu'une seule réponse graphique à une problématique. Alors, plus qu'une banque d'images express, mon but est de faire du sur-mesure pour mes clients.

Donc, après avoir discuté ensemble du projet, avec ma sensibilité et mon expérience professionnelle, je vais explorer plein d'idées, les assembler et les façonner afin de proposer des solutions graphiques originales et singulières qui reflètent ses intentions et sa personnalité.



J'ai un caractère super proactive, ce qui me permet d'avoir plein d'idées à l'heure. Je suis la chineuse graphique : je cherche / je trouve



Je fais ce métier car, depuis toujours, je suis très sensible à limage, au Beau. Jaime regarder, fouiller, chercher des images & objets, qui m'inspirent, me titillent, m'amusent, me font vibrer en plein coeur > couleurs, formes, matières, messages, etc. bref tout ce qui combine esthétisme, émotions et sens.

J'ai la chance de pouvoir utiliser au quotidien cette passion du visuel dans mon boulot, et je compte bien en profiter.



Ma nouvelle situation de mumpreneuse m'a fait m'orienter vers un choix de clientèle plus alignée avec ce que je suis, en me recentrant sur mes valeurs essentielles : famille, simplicité, curiosité, rigueur, et empathie



Mes clients ?

- Agences de com

- PME

- Start-ups

- Indépendants





Pour vous aider à vous réaliser, voici mes 4 piliers de process :

1 - Explorer

2 - Fabriquer

3 - Modeler

4 - Pérenniser