Pauline BAUMANN

Grâce à une bonne connaissance des logiciels de création, mon approche s’étend de la réflexion stratégique à la réalisation graphique. J’interviens tout au long du processus de création en participant à la gestion des différents intervenants tout en veillant au respect du cahier des charges.



Print & Digital



Ma polyvalence technique, mon attachement aux nouvelles technologies mais aussi ma sensibilité à l’égard des supports papiers me permettent d’intervenir dans la conception graphique de supports multi-médias, dans le respect de l’image de marque.

Mon expérience freelance m’a également permis d’acquérir aisance et souplesse dans mes relations professionnelles, tant françaises qu’internationales, et m’autorise des échanges multilingues avec mes clients.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter mon site internet :

www.polen-b.com



Mes compétences :

Bonne maîtrise de InDesign

Photoshop

Dreamweaver

Créatif

Cosmétique

Web

Communication visuelle

Graphiste

Freelance

Directeur artistique

Print

Webdesigner