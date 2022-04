Transport de personnes en limousines de luxe : aéroports, gares, mises à disposition à l'heure ou à la journée pour une clientèle exigeante, de haut de gamme.



VPA Limousines, société créé par Victor Pires de Aguiar, travaille dans cet univers du transport de luxe depuis plus de 40 ans.



Qualité de notre service :

- Professionnalisme.

- Précision.

- Disponibilité.

- Honnêteté.



Nous disposons de 2 Jaguar XJL (longues limousines de très haut de gamme) et de deux Vans : 1 à 9 personnes (Mercedes Viano salon).



Clientèle internationale, langues pratiquées : français, anglais, portugais, espagnol et italien.



Devis personnalisé sur demande.



VPALimousines

06 12 92 77 48

dominique.surre@wanadoo.fr















Mes compétences :

Courageux

dynamique

Littérature