Lionel BAUMANN

Mon parcours professionnel m'a donné l'opportunité d'accéder à une diversité de compétences au delà de l'expertise acquise dans le domaine du transport, qu'il soit aérien ou routier, qu'il concerne des personnes ou du fret.



Ces riches expériences ont toujours été accompagnées de responsabilités traduites par l'encadrement d'équipes et le souci permanent de la performance dans le respect des règles et de la cohésion du groupe.



A ce jour, l'envie et le plaisir sont toujours présent et ne demande qu'à être partagés avec celle ou celui qui lira ces quelques lignes.



Mes compétences :

Droit social et du travail

Management d'équipes

Gestion des ressources humaines

Formation

Recrutement

E-LEARNING

Transport routier

Développement commercial

TRANSPORT DE PASSAGERS

Conduite du changement

Conduite de projet