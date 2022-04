Benoît REMAUD

DRH orienté vers la performance, je favorise le développement de l’entreprise par l’élévation du potentiel individuel et collectif de ses équipes.

Je délivre des solutions innovantes et adaptées, pour permettre aux organisations et aux hommes qui les animent de satisfaire de façon optimum aux exigences de leur marché, que ce soit dans un contexte de croissance, d’adaptation ou de transformation.



Impliqué et connecté au cœur de l’entreprise, je m’attache à apporter du sens, de la lisibilité et de la cohérence dans les actions, à l’équipe de direction, à mes collaborateurs RH, comme vis-à-vis des partenaires sociaux, pour développer la compréhension des enjeux, l’autonomie et l’engagement.



Spécialités : accompagnement des dirigeants, management, organisation, recrutement, développement des hommes, développement de l’engagement, politique de formation, politique salariale, négociations et relations sociales, restructurations, fusions/acquisitions, conduite du changement, management de projets.





Mes compétences :

Droit social

Ressources humaines

Développement des compétences

Conduite du changement

Gestion de projet

Management