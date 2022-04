Benoît REMAUD

Réseau associatif de conseil, gestion et expertise comptable, le CERFRANCE Vendée accompagne les entreprises pour anticiper, développer et pérenniser leur activité.



En tant que conseiller, j'accompagne les entrepreneurs du milieu rural pour la concrétisation de leurs projets et l'amélioration de la performance de leurs entreprises.



Je contribue par ailleurs au pilotage de l'activité de l'agence de La Roche sur Yon, en interaction avec les collègues et les clients.



Je vous invite à suivre nos actualités @CERFRANCE85 et à consulter notre site https://www.cerfrance.fr/



A une future collaboration.



Mes compétences :

Marketing

Audit économique

Gestion de projets

Agronomie

Management des entreprises agricoles

Suite Office et gestion de bases de données

Statistiques