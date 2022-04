Florence LECHIFFLART

Dynamique et ayant le sens du relationnel, je travaille auprès de viticulteurs, coopératives et maisons de négoce pour développer les certifications environnementales. Ingénieur en viticulture, mes compétences en gestion de projet et animation me permettent une grande polyvalence et adaptabilité. Je recherche aujourd’hui des opportunités pour évoluer vers de nouveaux projets.



Mes compétences :

Access

Statistiques

OFFICE 2007

Sphinx et base de données

Arcgis / Qgis