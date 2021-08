Olivia ROY

Comment diagnostiquer et rééquilibrer les énergies pour que vos lieux de vie deviennent des espaces de ressourcement et de bien-être ?



Le Feng Shui Classique Chinois, branche de la Médecine Traditionnelle Chinoise, affirme qu’aucun lieu n’est neutre et ses qualités énergétiques ont un impact sur les individus et dans tous les domaines de leur vie. Il y a une rencontre entre un espace et un individu. Le feng shui est un outil pour décoder un lieu et voir s’il y a synergie entre l'individu et son espace.



Le feng shui permet de diagnostiquer ce qui permet ou empêche au lieu de respirer. Comme en acupuncture, il s’agit d’une approche minimaliste: détecter les points d’engorgement énergétique et favoriser la mise en mouvement des énergies.



Mes compétences :

Feng shui

Géobiologie

Eau