Olivier ALLEC

Ma passion pour l'aéronautique ma motivation et ma détermination ont permis l'aboutissement de ma formation de pilote professionnel tout en conservant mon activité d'infirmier anesthésiste et d'infirmier sapeurs pompiers.

Mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir de solides compétences en terme de communication, de respect des procédures, ainsi qu'une réactivité immédiate dans les situations d'urgences.

Le relationnel avec le client est au centre de mes priorités, je sais identifier et prendre en compte leurs attentes afin de leur proposer un service de qualité.

Mon objectif est d'atteindre un poste de pilote de ligne dans un futur proche.



My passion, my motivation and my will to become a pilot led me to sucessfully complete my professional pilot training while I was still working as an anesthetic nurse and a paramedic at the fire department.

My previous professional experience helpt me to consolidate my communication skill as well as the use of procedures and the quick response to emergency situation.

The customer relationship is a priority for me, I know how to identify and to take into account their expectations in order to be able to offer them high standard services.

My goal is to hold an airline pilot post in the near future.



Mes compétences :

Organisation du travail

Planification

Travail en équipe

Transport aérien

Relationnel

Pilotage commercial

Aéronautique