Madame, Monsieur,



Vous recherchez un assistant commercial ou gestionnaire de l'administration des ventes ou du service après vente, en mesure de suivre et de gérer le processus des ventes dans sa globalité.



Au cours de mon expérience professionnelle, j’ai exercé les fonctions de commercial terrain puis de support des ventes dans des PME et groupes internationaux. Ces différentes fonctions m’ont permis de gérer globalement le portefeuille clients via mes compétences commerciales, administratives, de communication.



En tant qu’assistant commercial - Administration des ventes, j’ai eu à gérer le bon déroulement des contrats de vente, que cela soit de l’élaboration des propositions, de leurs négociations, de la gestion des litiges, de la validation des commandes, jusqu’à la facturation.



J'ai pu être aussi référent de l’application d’un programme de fidélisation de la clientèle, mais aussi de la gestion du montage des appels d’offres (administrative, technique et financière).



Polyvalent, consciencieux, et communicant, j’attache de l'importance à qualité du travail rendu, l’organisation et la gestion des priorités.



Mon but est la satisfaction clientèle.



Dans l'attente de vous rencontrer pour parler avec vous de mon sérieux et du bien fondé de ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.



Olivier ALLONCLE

15 rue des Capucines

91630 Marolles en Hurepoix

06.18.74.64.51

olivier.alloncle@gmail.com



https://www.linkedin.com/in/olivieralloncle



http://www.viadeo.com/fr/profile/olivier.alloncle



Mes compétences :

Business development

Business en réseau

E-business

Gestionnaire

Gestion de projet

Négociation achats

Entrepreneur

E-commerce

Négociation commerciale

Technique de vente

Réseaux d'entreprises

Gestion de projets

Marketing online

Relation clientèle

Business developpement

Marketing stratégique

Commerce B2B

Business planning

Webmarketing

Community management

Réseaux sociaux

Stratégie de communication

Social media

Gestion de contenu

Animation des communautés

Veille concurrentielle

E-reputation

Marketing

Stratégie des Médias Communautaires

Pack office

Négociation

Management

Immobilier

Administration des ventes

Gestion administrative

Réponse aux appels d'offres

Assistanat commercial

Offres commerciales

Gestion de la relation client