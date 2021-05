Olivier BÂCHET

Vous souhaitez faire progresser votre entreprise en termes de qualité, sécurité, hygiène ou environnement ? Vous souhaitez atteindre des normes tels que l'ISO9001, ISO22716 et bien d'autres encore ou faire vivre votre système existant ?



Motivé, Dynamique et ayant le sens de l'organisation pour mener à bien les projets que vous me confierez, je suis la personne qu'il vous faut.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Informatique

Cosmétique

Gestion de projet

Chimie

Assurance qualité

Sécurité incendie

Audit qualité

Contrôle qualité

Gestion de la qualité

Sécurité au travail

Normes ISO