Olivier BAILLET

Directeur Général travaillant en étroite collaboration avec le personnel opérationnel maitrisant la gestion du changement lié au B to B et au multicanal.



Forte culture dans la transformation digitale et dans la mise en place d’un build-up :



+ Structuration d’entreprise : croissance, gestion de crise, réseau d’agences ; au sein d’un groupe non côté, soumis à un fond TEPA avec un chiffre d’affaires de 40 M€.

+ Grande capacité à intégrer et coordonner des équipes (environ 50 personnes) en France et à l'international, en Stratégie, Développement, Finance, Suivi de Gestion, Cash Flow, et IT autour de projets solides.

+ Spécialiste de la restructuration d’entreprise en période de crise: renégociation et restructuration des dettes, expérience des retournements dans différents contextes (mandats ad hoc, conciliation, procédures légales ...)

+ En charge de la relation avec les partenaires administratifs, financiers (commissaires aux comptes, banques, fonds, factor) et judiciaires (avocats, administrateurs, organes de la procédure)



Mes compétences :

Direction Générale