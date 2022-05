Olivier Bernard Nicolas BRUNARD

Je suis passé par divers postes commerciaux et Management, j'aime les contacts humains, rendre service et épauler au mieux de mes compétences ceux qui en ont besoin, tant professionnellement que personnellement.

J'ai essentiellement officié dans l'assurance, car j'y ai découvert qu'on pouvait exercer une fonction utile et prendre des engagements forts pour protéger, accompagner, garantir ses clients.





Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Conseil

Assurance

Développement commercial

Recrutement

Management