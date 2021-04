Je mappelle Olivier Bonald. Né en 1976, je suis marié et père de famille. Je pratique l'hypnothérapie Ericksonienne et Conversationnelle. J'ai été formé par Kévin Finel directeur de l'Arche.

Ma spécialité est l'arrêt du tabac, la confiance en soi et les peurs.

Je vous soutien dans cette période de covid.

L'hypnose est passionnante car on peut changer positivement grâce à elle et simplement en comprenant le fonctionnement du cerveau humain. Je pense que c'est une pratique qu'il faut connaître une fois dans sa vie.

C'est pour cela que je l'exerce et vous accompagne dans latteinte de vos objectifs.

Issu d'une formation d'artisan puis de commercial, je suis un ancien directeur de magasin d'une grande marque de cuisines équipées. J'ai décidé de quitter mon activité après ma formation en hypnose pour m'y consacrer pleinement depuis 2015.

Aujourd'hui, Je propose ma méthode de Stop hypnose qui part du principe que vous êtes déjà hypnotisé par vos pensées rien ne sert d'amplifier du coup cette état. L'idée est de mettre sur pause l'hyper intellectualisation pour revenir dans le moment présent là ou tout est possible uniquement.

Je suis aussi Fondateur du Site et Blog rdv-hypnose.com, si vous voulez en savoir plus sur ma façon de travailler et mon regard sur les thérapies en général. Consultez le, afin de comprendre la stratégie d'une séance que jutilise dans ma pratique.