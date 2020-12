Olivier BONTEMPS

Ingénieur Arts et Métiers de formation, j'ai orienté ma carrière professionnelle vers la filière bois en 2005, en validant mon double diplôme CHEC - ENSTIB d'ingénieur en calcul de structures bois.



Chargé d'affaires chez Caillaud puis Arbonis (filiales bois de

VINCI ) j'ai pu appréhender les aspects techniques et commerciaux de la construction bois.



L'expérience Suisse chez CBT a idéalement complété ma formation : organisation, management, et orientation stratégique.



J'ai depuis intégré l'entreprise Espace Charpente, spécialisée en fabrication de charpentes (industrielles type fermettes, traditionnelles ou murs à ossature bois) dans laquelle j'ai occupé le poste de Directeur.



Expérience riche, dure, mais épanouissante que j'ai choisi de quitter début 2018 pour raisons personnelles mais après m'être assuré qu'Espace Charpente était sur de bons rails ...



En mars 2019, je crée mon entreprise de conseil en construction bois : Racine Carrée



Mes compétences :

Bois

Bâtiment