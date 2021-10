Olivier BOUILHOL

Création et réalisation pour :

Golden Gate Quartet, Quilapayun, The Glenn Miller Memorial Orchestra, Trio Esperança, A Filetta, Juliette, Jacques Veber, Nathalie Baye, les Ballets de lOpéra de Kiev, Khaled, Maxime Leforestier, Danny Larry, Laurent Gerra, Serge Lama, Carlos, Graeme Allwright, Michèle Bernier, Jean René, John Howe directeur artistique du Seigneur des Anneaux, Paris-Bercy avec Francis Morane équipe Robert Hossein, Sam Davis, Claude Bolling, Intervilles, Les Chevaliers du Fiel, Patrick Bosso, Michel Boujenah, Pierre Aucaigne, Stéphane Guillon, Chanson Plus Biffluorée, Didier Gustin, Tex, Marielle Nordmann, Claude Nougaro, Serge Lama, Catherine Dasté jacques et Christophe 'Kito' Allwright, Tcheky Karyo, Jean-Claude Dreyfus,.....



Créations éclairages majeures :

Orfeu Négro (1990), Docteur Jekyll et Mister Haydn (opéra pour enfants 1992), la Misa por la Paz y la Justicia (d'Ariel Ramirez, en 1ère Mondiale 1995), Cantos de Belen et Eldorado (1996 et 1998 de Jean-michel Cayre), Gédéon (opéra 1997), Bazik et Ethnik (Pascal Bertrand 1999 et 2000), Ouilla docteur (J.Dautria 1999), Alice au Pays des Merveilles (pour orchestre, choeurs et ballet ) et Les nouvelles brèves de comptoirs (J.M.Ribes et J.M. Gourio )(2001), Tempérament de Feu (Marielle Nordmann 2005), Grain de quartz (2006), Ecorce de montagne (2007) et Résonnances (de Laurence Bourdin), Malaise (Théâtre du doigt dans l'oeil) et Quai N°8 (Théâtre de lAlauda) (2008), Le Hérisson de Léon (Muzaï Cie 2009), A la vie à la mort (2011) les Pléiades (2016)

Régies générales : Festivals, Palais des Congrès de Vals-près-le Puy (43), Théâtre Municipal dYssingeaux (43), Fondation Polignac (43), Journées Gourmandes (84), Théâtre du doigt dans l'oeil (43), Théâtre Gérard Defour (43). Cathédrale du Puy en velay (43)



Régies de scènes



EX Direction Artistique et Technique du Festival des 7 lunes

Direction Technique du Théâtre Gérard Defour (jusqu'en 2012)



Conceptions de décors géants pour lieux et spectacles.