Olivier BOUQUEREL

Réalisation de Schéma Directeur ou de plan de transformation de SI ,

Organisation de portefeuilles de projets

Gestion de projets

Audit et Transformation de l'organisation de la DSI

Management de transition en DSI

Externalisation de fonctions DSI

Controle de gestion DSI

Gestion des relations avec les prestataires externes (référencement, achats, contrats et suivi),

Planification, coordination et financement des projets,

Réalisation plans de maintenance et de développement d'applications

Pilotage de plans d’urgence et de reprise après sinistre.



Spécialités : Pilotage de projet

Audit (certification CISA)

Analyse de personnalité (certification Profilscan)

Assistance à maitrise d'ouvrage

Mise en place d'équipes informatiques



Mes compétences :

Management

Crm

Organisation

Recrutement si

Audit si

Infrastructures

Gestion de projets

Gestion de projet

Conseil

Conduite du changement