Magali RIGOULET-ROZE

Définition et mise en œuvre de stratégies globales de communication grâce à une expérience variée :

- création et direction de services de presse (organisation de conférences et voyages de presse, réalisation de communiqués et dossiers de presse) ;

- réalisation de supports de communication institutionnelle et grand public ;

- mise en oeuvre d'outils de communication interne et sociale ;

- organisation d'opérations événementielles et de séminaires teambuilding.



Adaptabilité à des secteurs d'activité divers :

- pharmaceutique ;

- nouvelles technologies ;

- sport, loisirs, tourisme ;

- formation professionnelle ;

- collectivités territoriales.



Mes compétences :

Rédaction

Gestion de projets

Animation d'équipe

Conduite du changement

Relations presse

Management