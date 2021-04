Olivier BRUNET

De formation scientifique, je détiens un diplôme d'ingénieur informatique de l'Ecole Supérieure d'Informatique et Applications de Lorraine (ESIAL) à Nancy.

Attiré par les systèmes d'information de l'entreprise en général, je suis particulièrement intéressé par les ERP, systèmes décisionnels ou les SGBD.

J'ai intégré la société Sopra Group en mars 2007.

Après avoir suivi une formation de 4 semaines à Graphtalk, j'ai été suivi différentes missions en tant qu'ingénieur d'études Graphtalk :

- aux MMA : run off du SI AIA V2 et migration vers le SI AIA V3

- à Sogecap : Maintenance et évolutions du SI AIA

- aux MMA : Migration des contrats du SI d'Azur Assurances vers le SI AIA V3 des MMA

- à CHOREGIE (ex EFFIGIE) : Recette technique sur AIA V4



Depuis septembre 2009, j'évolue au poste d'architecte au sein de CSC.



Je suis à l'écoute du marché en région parisienne.



Mes compétences :

Épargne

Système d'information

Graphtalk

AIA

Prévoyance