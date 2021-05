Olivier BUCOURT

Depuis plus de 10 ans, j'accompagne Pme/Tpe, indépendants, artistes et commerçants dans la réalisation de leurs projets web : création ou remodelage de site internet, blog d'entreprise, site e-commerce, newsletters, créations visuelles, logos etc.



J'apporte à mes clients un conseil personnalisé, mon regard de photographe et d'artiste, et ma passion pour les techniques innovantes au service de projets tous originaux.



Ma passion pour le web et mon expérience dans la création web remonte à une douzaine d'année.



Après un début de carrière consacrée à la photographie free-lance Mode-Beauté qui m'a permis de travailler pour des médias comme Marie-Claire, Jardin des Modes, Biba, 20 ans etc. et des marques prestigieuses, Lacoste, Sony, Charles Jourdan, Dim... j'ai eu la chance de participer dès 1998 à la première aventure de l'internet social au sein du studio graphique de France Telecom Interactive en tant que concepteur graphique sur la deuxième version du portail Wanadoo.

Une aventure enthousiasmante vécue après un stage pionnier suivi en 1992 aux USA au Center For Creative Imaging à Camdem (Maine).



Je suis venu au web par l'image et ces deux passions sont souvent associées dans mes réalisations.