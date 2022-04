Florence BUCOURT

Je travaille dans un centre de formation situé au Havre. Nous proposons des formations SST, PRAP IBC (habilitation INRS), EPI (Équipier de Première Intervention), Agent de prévention en Évènementiel. Depuis 2000, je suis certifiée consultanteTomatis pour l'intégration des langues étrangères, la communication, le travail de la mémoire et de la concentration, etc. Nous proposons de l'accompagnement à La Validation des Acquis par l'Expérience (habilitation DRDJSCS Haute et Basse Normandie, Région Haute et Basse Normamdie et DAVA).