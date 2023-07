Olivier CAMBUS

Compétences Clef



MANAGEMENT / PILOTAGE :

- > Suivi, mesure et contrôle des collaborateurs au niveau qualitatif (disponibilité et visibilité des marques en HM et SM) et quantitatif (nombre de visites, plans de tournée, reporting, cohérence du portefeuille PDV).

- > Relation client : Direction des Ventes et Marketing.

- > Analyse et suivi des KPIS.

- > Création et amélioration d'outils d'analyse et de suivi (tableaux de bord, business review, grille de suivi d'accompagnement terrain, grille de primes mensuelles/trimestrielles).

- > Accompagnement terrain des chefs de secteur (3 à 4 jours hebdomadaires).



DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES :

- > Mise en application et respect des méthodes de ventes rigoureuses (ouverture, investigation, argumentation, conclusion).

- > Renforcer, détecter les axes d'améliorations, investir et développer les talents de chaque collaborateur.



GESTION RH :

- > Validation recrutement.

- > Formation et intégration des nouveaux collaborateurs.

(2 jours pratiques / 2 jours théoriques).

- > Entretiens annuels d’évaluation.



ANIMATION / CHALLENGES :

- > Préparation et animation des réunions commerciales

(nationales, régionales, hebdomadaires).

- > Préparation et animation des réunions de bilan d’exercice.

- > Mise en place de challenges FDV.





Produits



GPS ; scanners ; APN ; baladeurs audio-vidéo ; technologie vidéo (DLP) ; compléments optiques 360° pour APN; DPH; Food, E-Cigarette (Vype groupe BAT)



Expérience (15 ans)



Manager de Groupe (ADHRENA) Octobre 2014/Janvier 2015

Mise en place du concept Aphrodite enseigne Intermarché (Parfumerie) dans les établissements du Sud-Ouest.



Avant-Vente Microsoft (TECHSELL) Janvier 2014/Avril 2014 Formation des Revendeurs Canal VAR sur La nouvelle Gamme Office Prise de RDV, Formation, Évaluation, Reporting.





Directeur des Ventes Ouest (ALINEA EUROPE) Août 2010/Décembre 2012

Suivi de la disponibilité et de la visibilité, en HM et SM pour la marque Pringles. Augmentation du CA en Double digits sur 2 années.



Team manager France Nord (CPM France) Février 2009/Mai 2010 Suivi de la DN des produits Unilever (DPH) en SM+.



Chef des ventes France (GMS SA) Septembre 2007/Novembre 2008

Gestion d’équipes (8 CDS)



Responsable d’équipe commerciale (VERTIGO/OPTICOM) Février 2005/Août 2007

Archos, Texas Instrument et Navman

Formations nationales et régionales. Formations et suivi des vendeurs, en GSS (Darty, Boulanger, FNAC), GMS (Carrefour, Auchan, Leclerc).

Gestion et encadrement d'une équipe de six commerciaux.

Gestion des animations en PDV.

Gestion et suivi des reportings clients.



ITC et Formateur 2003/2004

Atmosphères, pour le client Archos - 6 mois (2003)

Selling Attitudes, pour le client Samsung - 3 mois (2004)



Mes compétences :

Directeur régional

Management

Chef des ventes

Directeur des ventes

Formateur

Suivi de projet

GPS

commercial

responsable

Formation

chef de secteur

scanner

FOOD

Système d'information

Support informatique

Support technique