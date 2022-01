Olivier CAUCHOIS

Mes compétences :

Avec 15 d'ancienneté dans le monde du verre plus particulièrement dans le domaine des fours, j'ai une bonne expérience qui me permet l'amélioration et l'entretien des fours ainsi que les différentes installations associées.

Je possède différentes aptitudes complémentaires qui me permette une grande autonomie, ( tournage, fraisage, électricité, consignation, soudure a l'arc, semis automatique, mig, maçon fumiste), ainsi que plusieurs caces et habilitations, (électrique br bc hc h2v, caces 3, 9, nacelles), formé aux différents risques,(atex, légionellose, radioactifs).

Je travail toujours dans l'objectif de l'amélioration continue tout en respectant les consignes de sécurités et de pollutions, avec rigueurs, respect, dynamisme et professionnalisme. Habitué à gérer une équipe et des intervenants extérieurs lors de différents travaux.