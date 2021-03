Olivier CAUNEAU

J ai passé une grande partie de ma carrière dans cette entreprise de métallurgie où l on retrouve tous les corps de métier du bâtiment .

J'ai évolué dans mon métier d'électricien mais j'ai surtout appris les grandes lignes des autres métiers.

Cette expérience m'a beaucoup aidé dans mon rôle de chef d'équipe lors du montage des ensembles modulaires sur les sites de livraison.

Au fil des années et surtout par besoin et envie d'évolution , j'ai été muté au bureau d'étude de cette même entreprise.

Depuis ce poste ,je prends plaisir à faire valoir mon expérience auprès de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Plongée sous marine

Soudage

Sketch up

Informatique

AutoCAD

Electricité

Catia v4

Dialux

Caneco

Microsoft Word

Microsoft Excel