Madame, Monsieur,







Depuis mai 2012, je suis acheteur chez LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES, concepteur et fabricant de chaudières industrielles (75 % du chiffre d'affaire ) et de machines spéciales pour Les grands donneurs d'ordres de l'Oil And Gaz.

Je suis en charge de plusieurs familles d'achats pour un portefeuille d'environ 13 millions d'euros. Les principales familles d'achats sous ma responsabilité sont la sous-traitance d'ensembles mécano-soudés, l'usinage, la sous-traitances d'études et de fabrications de tôleries ( gaines, cheminées, trémies....), les charpentes ( process et bâtiment), certains équipements spéciaux pour chaudières, les profilés et plats pour chaudière, les prestations de traitement thermique et de surface, les locations de matériels pour chantiers...



Auparavant au sein de la direction achats de DCNS et dorénavant chez LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIE, j'appréhende quotidiennement les nombreuses exigences et aspects de la profession (sourcing, consultation, négociation, définition de la stratégie achat, reporting…) et son importance dans l'entreprise en travaillant en étroite collaboration avec l'ensemble des services étude, prescripteur, qualité, projet, production afin d'assurer les objectifs coûts, qualité, délais et maîtrise des risques.



Mon expérience concrète des marchés, l’investissement personnel dont j’ai dû faire preuve pour acquérir les compétences nécessaires à l’aboutissement d’une relation contractuelle durable et profitable pour les parties (sensibilisation juridique ; gestion de contrats ; règlement amiable des différents), sont autant d’atouts et connaissances que je souhaite encore approfondir et mettre à profit dans une entreprise dynamique.



Continuellement à l'écoute du marché et des opportunités qui pourraient m'être proposées, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.







Olivier CLAIRET



Mes compétences :

Achats

acheteur

Anglais

Espagnol

Gestion fournisseurs

Langues

Négociation

Sourcing

Supply chain

Industrie