15 années d'expérience dans le digital avec comme fil conducteur la carrière et les talents. D'abord créateur et responsable de job-boards reconnus sur le marché (emploipublic.com, emploi.btp.lemoniteur.com), je suis ensuite devenu expert dans la digitalisation de la formation et de la stratégie blended learning. Plus d'une centaine de projets à mon actif avec tout types de clients (OF, grands comptes, PME).