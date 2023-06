Olivier CRÉCEVEUR

Je commercialise des prestations de conseil, d'accompagnement du changement et de formation dans le domaine informatique depuis le début des années 90. Tout a commencé dans le cadre de la Société EXCELLIA au démarrage de laquelle j'ai participé et dont j'étais l'un des administrateurs. J'y ai développé sa clientèle pendant quinze ans dont six au sein du Groupe ALTRAN qui, intéressé par notre forte croissance, nous a proposé de devenir l'une de ses filiales. J'ai continué d'exercer mon métier chez STUDEC, VIAADUC (Groupe NEURONES) et JUST IN RÔLE chez qui j'ai eu grand plaisir à travailler avec son fondateur Guy Wallerand. J'ai découvert ensuite le secteur du développement durable au sein de la Société BIO ECO FORESTS qui accompagne ses clients dans l'utilisation d'un logiciel de gestion environnementale destiné à gérer les espaces naturels et boisés qui font partie du patrimoine des entreprises et des collectivités locales leur permettant ainsi de vérifier le respect des statuts de protection des espèces dans le cadre de la réglementation qui concourt au respect de la biodiversité. Aujourd'hui, mon activité chez CONSULTIS représente la synthèse de mes différentes expériences puisque ce cabinet travaille à la fois dans le secteur informatique et dans celui de l'environnement.



Mes compétences :

Dossiers de référencement grands comptes

Prospection commerciale

Recrutement

Relation presse et associations professionnelles

Organnisation de stands sur salons professionnels

Formation

Prospection de clients

conventions d'affaires

Développement commercial

Documentation commerciale