Olivier CREMEZI

*** En recherche active de tous nouveaux projets et challenges! ***



Homme de challenge, de projet structurant, mon parcours professionnel sest construit autour des fonctions commerciales (30 ans) et managériales (20 ans), auprès dacteurs industriels, des services, de la distribution et du retail.



Mon projet:

Leader, je contribue à lélaboration, au déploiement et au pilotage de la stratégie commerciale, fédère les équipes afin d'atteindre les objectifs, la performance et leur permettre de monter en compétence.



Mobilité : Idf, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de la Loire, Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Suisse (frontalier)



Mes compétences :

Service Clients

Administration des Ventes

Marketing

Chaine logistique

Transport routier

Management commercial

Gestion de la relation client

Business Process Management

Key account management

Négociation commerciale

Négociation contrats

Pilotage commercial

Lobbying

Pilotage d'équipe

Gestion budgétaire

Développement commercial

Pilotage d'activité

Leadership

Développement des ventes

Trade marketing

Pilotage de la performance

Analyse de marché

Veille concurrentielle

Stratégie

Conduite du changement

Analyse concurrentielle

Stratégie commerciale

Organisation

Management des ventes

Management opérationnel

Vente

Techniques de vente