Olivier CRESPO

Bonjour ,



Je suis un jeune diplômé avec expérience, dans le secteur de l'environnement et plus particulièrement celui du traitement de l'eau, de l'assainissement.



En effet je suis titulaire d'un BTS GEMEAU et d'une licence dans le traitement des eaux et des déchets.

Comme vous pourrez le constater au travers de mon C.V, je bénéficie d'expériences professionnelles, au travers de mes différents contrats.



Je souhaite travailler dans les secteurs d'activités du traitement de l'eau, de l'assainissement.



Je me tiens donc à votre disposition pour vous fournir toutes les informations que vous jugerez nécessaires.



Mes compétences :

Autonomie

Rigueur

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad