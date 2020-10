Olivier DARAMY

Chef de Projets Génie Civil consciencieux et rigoureux avec une vaste expérience en conduite de chantier, gestion (budget, production, délais), supervision et réception des travaux sur des projets en Europe et à linternational dans les secteurs de lénergie, traitement des eaux et des grands ouvrages de Bâtiment (TCE) et Travaux Publics (BTP).



J'ai aussi construit et rénové plusieurs bâtiments dhabitation, maisons individuelles et établissements (ERP) et (ERT).



Récemment jai complété un projet de désamiantage et de démolition de bâtiments industriels en structure métallique.



Mes compétences :

Energie

Gros oeuvre

Management

Suivi de chantiers

Bâtiment

Traitement des eaux

Coordination de travaux

Maitrise d'oeuvre

Gestion de projet