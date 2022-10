Olivier DARRAS PMP

Disponible immédiatement, je suis à la recherche de nouveaux challenges en gestion de projet IT ou gestion de service IT



9 années de management de projet IT ( certifié PMP et Prince2) et 3 de gestion de Portfolio

3 années de management de service IT (certifié ITIL)

17 années dexpérience professionnelle IT dans un environnement international

Docteur et Ingénieur es Sciences



Esprit analytique, pro-actif, curieux, résilient et orienté résultat & solution

Anglais courant



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de portefeuille projets

PRINCE 2

PMP

ITIL

Lean Six Sigma Green Belt

Mobile Device Management

Microsoft Office