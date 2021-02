Olivier DECAN

Serial entrepreneur 3 entreprises: Startup Cocote https://fr.cocote.com/ , agence web CMS https://publish-it.fr/ et producteur de rhum arrangé: https://arrange.maison/





Cocote c'est une startup greentech qui développe un moteur de shopping 100% Français qui donne du poids à vos critères d'achats : produits locaux, labellisés (bio, Made in France, commerce équitable), avis des utilisateurs, prix, délais de collecte Les sélections sur Cocote sont infinies et vous permettent de consom'acter!



Cocote a créé l'éco-score, la notation qui vous éclaire sur une consommation plus responsable ! Vous pouvez le retrouver en haut à gauche de chaque produit.