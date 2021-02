Olivier DECREME

Après avoir évolué dans la Supply Chain et les services au sein de plusieurs entreprises (La Redoute, Boulanger, Kiloutou), jai été directeur Supply Chain de lenseigne Norauto pendant 12 ans.

Je connais donc parfaitement les secteurs du retail et de le-commerce où jai contribué à développer des organisations, des processus et des outils de pilotage fiables, efficients et agiles.

Membre du réseau Supply Chain Masters, j'accompagne les dirigeants et leurs équipes des PME et aux ETI pour les aider transformer et moderniser leur Supply Chain.





Mes compétences :

Management de la qualité

Conduite du changement

Relations sociales & syndicales

Négociation

Conduite de projet

Supply Chain Management

Approvisionnement

Management / Gestion d'équipes

Gestion de la chaine logistique

Gestion de la relation client

Achats

Service client

Outils inform. logis. (ERP, APS, WMS, OMS, TMS)