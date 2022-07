Emmanuel LETERME

DSI en distribution spécialisée, en santé et dans l'industrie, après avoir été Responsable des SI dans une société de négoce, j'ai acquis de nombreuses compétences dans le management IT :

Définition de la stratégie des systèmes d’informations:

• Prise en compte de la stratégie générale de l’entreprise et de ses composantes par métier

• Elaboration du schéma directeur

• Optimisation de l'organisation et des flux d'information

• Veille technologique

Management de projet de refonte totale ou partielle des systèmes d’informations:

• rédaction du cahier des charges

• réalisation de l’appel d’offres

• choix des prestataires et des solutions (ERP)

• négociations contractuelles et financières

• mise en place et management de l’équipe projet

• animation des ateliers

• animation du comité de pilotage et arbitrages

• supervision des travaux (paramétrage – développement – intégration – tests et recettes – phase

pilote – formation – déploiement – assistance)

Conduite du changement:

• définition et mise en œuvre des processus organisationnels

• prise en compte dès la phase initiale du projet des aspects humains (écoute – évaluation des

contraintes – accompagnement)

• définition et mise en œuvre des plans de formation

Management de services (15 personnes en management direct):

• populations variées (chefs de projets – développeurs – formateurs – administrateurs système -

agents d’exploitation – employés administratifs)

• recrutement

• définition des objectifs collectifs et individuels

• accompagnement du développement individuel (entretiens d’appréciation et annuel)

• animation des réunions d’équipe

Gestion des prestataires externes:

• Choix des prestataires

• Négociation et contractualisation

• Mise en place des outils de gestion et de suivi qualitatif et quantitatif

Nombreuses compétences métiers et techniques:

• distribution spécialisée et négoce (référentiel, tarifs, achats, relation fournisseur, logistique, ventes,

marketing, relation client, SAV, point de vente, stocks, EDI, décisionnel, intranet documentaire,

planning, gestion des temps)

• édition de logiciels (négoce, imprimerie, courtage marché à terme, groupement de pharmaciens,

mutuelle santé)

• IBM/AS400, WINDOWS/SQLServer, LINUX/Oracle, Web, VMware, IP VPN



Mes compétences :

Stratégie IT

Management opérationnel

Gestion de projet informatique

Conduite du changement