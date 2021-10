Olivier DEGROOTE

Diplômé de l'ESPAS (Ecole de Commerce International en biotechnologie et agro-alimentaire) et d'une formation Niveau II de la CCI du Nord en Développement des RH, je possède une expérience professionnelle de près de 22 ans dans le domaine du management des ressources humaines.



D'abord, j'ai rejoins le centre informatique Nord de la Sécurité Sociale pour y créer la fonction RH et accompagner la fusion et la croissance des 2 sites de la région, je rejoins Sodie en qualité de consultant RH en 2000.



Au bout de 4 ans passés à ce poste sur des missions phares en Normandie, en Belgique et dans le Nord de la France, et Sodie traversant une période de décroissance, j'ai souhaité de réaliser mon rêve, je décide donc de tenter une aventure et de créer une agence immobilière sur Béthune. Bien que très difficile, cette expérience, me fera grandir et me fera notamment comprendre qu'un manager n'est rien sans son équipe.



Revenu chez SODIE en 2007, désormais en pleine croissance, j'y acquiers rapidement de nouvelles responsabilités en relevant le défi de la création du département RH de Sodie Pacific en Nouvelle-Calédonie, avec une mission hautement symbolique et politique : pilotage du plan de reconversion de 2000 salariés dédiés à la construction de Vale NC. Résultats sociaux : 70 % de taux de reconversions, résutats economique : 51% de contribution économique à Sodie.

Revenu en Métropole en 2010, pour redresser le département Nord, au bord de la mise en demeure par son principal client Pole emploi, je manage 40 consultants, 5 agences, un CA de 3 000 000 €, et redresse la situation pour passer de -9% de rentabilité à +19% en 2 ans et être une des 6 régions de France sur 11 à regagner la confiance de Pole emploi en 2012! Ma fierté : avoir développer un esprit d'équipe avec solidarité extra-ordinaire et avoir su m'entourer d'une équipe très compétente.



2012, je repars en NC, seul sans SODIE avec mes rêves, soit créer mon cabinet soit devenir DRH et vivre dans le Pacifiqu