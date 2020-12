Olivier DESPREZ

Spécialisé de formation en Physique appliquée au Traitement du Signal et de l'Image, j'ai fait mes premières armes d'algorithmicien au Centre Commun de Recherches de l'Aérospatiale (AIRBUS) puis dans la division Communications de Thomson-CSF (THALES) où j'ai effectué ma thèse de doctorat dans le domaine de la reconnaissance et la réactualisation de scène par imagerie CCD, aérienne et satellitaire.

J'ai ensuite rejoint SOLYSTIC, société leader dans la fourniture de solutions pour les industries des colis et du courrier, où après avoir successivement occupé les fonctions d'ingénieur d'Etudes prestataire, d'ingénieur en Recherche et Développement, puis de responsable R&D Identification et Big Data, je suis actuellement responsable, au sein de la Direction Technique, des études et développements autour de l'activité Robotique Mobile.

Créativité et innovation continuent aujourd'hui à guider ce parcours et enrichir mon expérience, de l'ère de l'Information à celle de la Donnée.