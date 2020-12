Bonjour,





Je me présente, je mappelle Olivier Dumas, jai 52 ans.

J'ai une formation initiale d'ingénieur Matériaux.

J'ai évolué rapidement vers l'informatique, plus particulièrement sur MVS COBOL.

Je suis consultant sur HR Access depuis une quinzaine d'années, que j'ai pratiqué sur de nombreux environnement, sur les plateformes UNIX / ORACLE et MVS /DB2.

J'ai notamment reçu la formation de 4 semaines chez l'éditeur.

J'ai un profil plutôt technique, et je suis intervenu sur les principaux modules du produit : administration du personnel, paie, GTA, formation, processus guidés, post-paie.

J'ai passé 6 mois chez l'éditeur Méta4.

Là aussi, j'ai reçu la formation de base de 3 semaines à l'ERP PeopleNet, et la formation complémentaire DSN.

Puis je suis intervenu sur plusieurs comptes SaaS de Meta4, sur des aspects Paie, DSN ou plus techniques, comme le bulletin clarifié.

Mon expérience suivante se situe au ministère des armées, en tant que contractuel de catégorie A, sur un poste d'architecte technico-fonctionnel sur le SIRH du personnel civil de l'armée, basé sur HR Access V5.

J'étais notamment support niveau 2 sur le module Confidentialité. J'ai participé à la migration du SIRH sur la version S9 FPE d'HR Access, au travers des recettes sur les modules Gestion administrative et Confidentialité, et en contribuant au chantier Reprise des données.

Ma dernière expérience se situait chez l'éditeur NIBELIS, où j'ai passé 6 mois en tant que développeur Paie.

NIBELIS est une solution de paie SaaS, basée sur des technologies Web (html, xml, java, javascript et PL/SQL).

J'ai mis en place quelques évolutions de la solution, notamment le calcul de la retenue garantie sur le net en présence d'IJ Prévoyance avec maintien de salaire, et la généralisation du changement de situation.

Je suis désireux de retrouver au plus vite une activité dans les SIRH, sur l'un ou l'autre des ERPs cités, et d'évoluer vers des missions à caractère plus fonctionnel, en fonction des opportunités.



Mes compétences :

Maintenance corrective et évolutive SIRH

Assistance MOE

OS : Windows, UNIX/LINUX, MVS

SGBD : Oracle, SQL Server, DB2

Rédaction d'études d'impact, de cadrage, de concep

Méthodologie : MERISE

ERP : HR Access et Meta4 People Net

Paramétrage de rubriques de paie

Analyse technique, réalisation, tests unitaires et

Langages : COBOL, Java, Shell, Perl, Python, VBA