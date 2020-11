Parce-que les Petites et Moyennes Entreprises ont aussi besoin de recruter;

Parce-que recruter un nouveau collaborateur est impactant et parfois compliqué :



J'ai créé le cabinet SudOuest RH pour accompagner les PME du sud-ouest de la France dans leurs projets de recrutements.



Basé en région toulousaine, SudOuest RH intervient principalement auprès des entreprises de Toulouse et Haute-Garonne, du Tarn, du Tarn et Garonne, des Hautes-Pyrénées.



Informations et postes à pourvoir: www.sudouest-rh.fr