Olivier DUTTER

Après avoir passé une quinzaine d'année dans le secteur de l'imprimerie en tant que responsable commerciale, gérant Olea Conseils, et enfin directeur opérationnel de la société CORPORATE SG, la crise sanitaire m'a amenée a une remise en question de ma carrière.



C'est donc après moults questionnements que je me suis lancé un challenge, intégrer un nouveau secteur et développer une nouvelle carrière en fonction de mes envies. Il fut presque évident de m'aventurer dans le domaine commercial terrain, non sans une grande appréhension mais qui comblerait un manque. Le choix du secteur de la sécurité m'a alors sauté aux yeux, client chez Verisure depuis 2018 et totalement convaincu par le système et la société, la ligne était toute tracée.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Devis

Gestion

Marketing

Management