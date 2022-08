Olivier FAURE

Après plusieurs années que l'on pourrait qualifier d'errance professionnelle, j'ai aujourd'hui compris ce qui m'anime et me motive: l'analyse de données.



Autodidacte et curieux, je me suis dans un premier temps formé à Excel. Passé expert sur le sujet, j'ai commencé sans le savoir à faire de la Data analyse.



Puis j'ai découvert Power Bi, qui a été pour moi une révélation. Même si je fais cela depuis peu, j'ai vite progressé si bien que maintenant je travaille le SQL et je m'intéresse aux autres outils (ex: Tableau software).



Tout cela me plaît et m'intéresse car on a le sentiment d'aider concrètement l'entreprise avec des outils accessibles, intuitifs, mais encore méconnus.



Ma philosophie de vie; faire ma part pour que petit à petit on progresse.